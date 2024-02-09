Incêndio destrói galpão de empresa em Linhares; veja vídeo

A corporação informou que com a chegada dos bombeiros, os colaboradores da empresa saíram do local e os militares iniciaram os trabalhos, extinguindo totalmente o incêndio. As chamas causaram danos maiores a uma câmara de pintura.

“O incêndio danificou uma câmera de pintura. Tivemos um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil. Não tem jeito, temos que recomeçar. Estamos trocando tudo o que queimou. Poderia ter sido pior, disparou o alarme e logo chegaram equipes da empresa de segurança que contratamos, da nossa e dos bombeiros para conter as chamas. Ainda queremos saber o que causou o incêndio. Pedimos pela perícia e aguardamos o laudo”, disse Lubiana.