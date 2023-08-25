Incêndio atinge comércio na Serafim Derenzi, em Vitória

Um incêndio atingiu um comércio na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (25). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram a fumaça saindo do estabelecimento comercial durante atendimento do Corpo de Bombeiros. Há policiais militares no local coordenando o trânsito, que segue em apenas metade da pista. Não há informações sobre o que causou o incêndio e se alguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil foram procuradas pela reportagem a respeito da ocorrência.