Imagens de drone mostram cratera aberta após desmoronamento em Colatina

Uma mulher ficou ferida depois que a caminhonete em que ela era passageira se envolveu em um acidente com um ônibus do transporte público no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9). Foi necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima de dentro do veículo e socorrê-la para um hospital da cidade.