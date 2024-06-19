Idoso de 82 anos condenado por estupro de vulnerável é preso em Vitória

Um idoso de 82 anos, condenado na Justiça por estupro de vulnerável e importunação sexual, foi preso nesta quarta-feira (19). Ele foi localizado na residência dele no bairro Romão, em Vitória, por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic).
Ao localizarem o acusado, os policiais civis se identificaram e apresentaram o mandado de prisão definitiva, expedido pela 4ª Vara Criminal de Vitória, que determinou 37 anos de prisão. Não há detalhes sobre os crimes, pois o processo corre em segredo de Justiça.
O homem estava usando tornozeleira eletrônica e não ofereceu resistência. Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi apresentado à autoridade policial. Posteriormente, será encaminhado ao presídio.