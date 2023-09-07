Identificada vítima de acidente envolvendo dois carros em Nova Venécia

A vítima do grave acidente entre dois carros na localidade de Serra Acima, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (6) é Rômulo Nascimento, de 27 anos. De acordo com a família, era a primeira vez que o jovem fazia o trajeto a caminho de São Gabriel da Palha.
O acidente foi por volta de 16h45 e aconteceu na rodovia que liga o município de Nova Venécia a São Gabriel da Palha. Um dos automóveis capotou e outro ficou atravessado na pista.
O tio do jovem, Gilberto Nascimento, contou à reportagem que o sobrinho era representante comercial e costumava fazer o trajeto mais em direção ao extremo norte. Rômulo Nascimento era solteiro e filho caçula da família, que tinha dois filhos.
O corpo, segundo o tio da vítima, ainda aguarda a liberação do Serviço Médico Legal de Colatina para velório e sepultamento, que serão na comunidade de Poção, zona rural de Nova Venécia, onde os pais de Rômulo moram.