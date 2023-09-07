Identificada vítima de acidente envolvendo dois carros em Nova Venécia

O tio do jovem, Gilberto Nascimento, contou à reportagem que o sobrinho era representante comercial e costumava fazer o trajeto mais em direção ao extremo norte. Rômulo Nascimento era solteiro e filho caçula da família, que tinha dois filhos.

O corpo, segundo o tio da vítima, ainda aguarda a liberação do Serviço Médico Legal de Colatina para velório e sepultamento, que serão na comunidade de Poção, zona rural de Nova Venécia, onde os pais de Rômulo moram.