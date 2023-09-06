Acidente envolvendo dois carros mata uma pessoa em Nova Venécia

Uma pessoa morreu em um grave acidente entre dois carros na localidade de Serra Acima, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, por volta de 16h45 desta quarta-feira (6). Não há informações sobre a vítima, nem se há feridos em decorrência da colisão.
A batida aconteceu na rodovia que liga o município a São Gabriel da Palha. Imagens do local mostram que um dos automóveis capotou e outro ficou atravessado na pista. Não foram informados detalhes de como o acidente aconteceu.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.