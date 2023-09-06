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Em Serra Acima

Acidente envolvendo dois carros mata uma pessoa em Nova Venécia

Batida aconteceu na estrada que liga o município a São Gabriel da Palha, na tarde desta quarta-feira (6). Imagens mostram como ficaram os veículos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 set 2023 às 18:48

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 18:48

Uma pessoa morreu em um grave acidente entre dois carros na localidade de Serra Acima, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, por volta de 16h45 desta quarta-feira (6). Não há informações sobre a vítima, nem se há feridos em decorrência da colisão.
A batida aconteceu na rodovia que liga o município a São Gabriel da Palha. Imagens do local mostram que um dos automóveis capotou e outro ficou atravessado na pista. Não foram informados detalhes de como o acidente aconteceu. 
Carro capotado em Nova Venécia
Carro capotado em Nova Venécia Crédito: Divulgação/PMES
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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