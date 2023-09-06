Acidente com cinco veículos interdita a BR 101 em Fundão

Segundo a PRF, a dinâmica do acidente foi a seguinte: um Jeep Compass preto seguia no sentido Linhares, quando um Hyundai Creta cinza, que vinha na direção contrária, invadiu a contramão e houve uma batida. Com o impacto, o Compass foi jogado para a outra pista e colidiu com o Volkswagen Fox branco.
O Creta, em seguida, bateu numa picape Chevrolet Montana, que vinha atrás do Compass. Um furgão que seguia atrás de todos e desviou tentando evitar o acidente, mas caiu na ribanceira.
Além da PRF, uma equipe da Eco 101 — concessionária que administra a rodovia — esteve no local.
Carros envolvidos em acidente na BR 101, em Fundão
Feriadão
O acidente aconteceu em um momento em que o fluxo de veículos é ainda maior na rodovia, devido à véspera do feriadão de Independência do Brasil. Por conta da interdição, longas filas de congestionamento foram registradas nos dois sentidos da BR 101. Por volta das 16h, havia um longo trecho com lentidão entre a saída do pedágio da Serra em direção ao Norte até a região central de Fundão. No sentido oposto, fluxo retido na altura da estátua do Buda, em Ibiraçu, até o limite com a Serra, já na Grande Vitória.