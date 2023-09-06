Acidente com cinco veículos interdita a BR 101 em Fundão

Um acidente envolvendo cinco veículos interditou totalmente o quilômetro 226 da BR 101 , em Fundão , na tarde desta quarta-feira (6). As colisões ocorreram por volta das 15h e pelo menos uma pessoa ficou ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego foi liberado após as 17h30.

Segundo a PRF, a dinâmica do acidente foi a seguinte: um Jeep Compass preto seguia no sentido Linhares, quando um Hyundai Creta cinza, que vinha na direção contrária, invadiu a contramão e houve uma batida. Com o impacto, o Compass foi jogado para a outra pista e colidiu com o Volkswagen Fox branco.

O Creta, em seguida, bateu numa picape Chevrolet Montana, que vinha atrás do Compass. Um furgão que seguia atrás de todos e desviou tentando evitar o acidente, mas caiu na ribanceira.

Além da PRF, uma equipe da Eco 101 — concessionária que administra a rodovia — esteve no local.

Carros envolvidos em acidente na BR 101, em Fundão

Feriadão