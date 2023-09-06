22 cidades do ES recebem obras de tratamento de esgoto e resíduos sólidos

Vinte e dois municípios do Espírito Santo receberão obras do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste (Condoeste), orçadas em R$ 16,7 milhões. As intervenções têm foco na destinação final adequada de resíduos sólidos, com capacidade de processamento de 325 toneladas/dia.

A iniciativa faz parte das ações de compensação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), conduzidas pela Fundação Renova, e prometem contribuir para a melhoria da qualidade da água do Rio Doce, beneficiando 353 mil pessoas. O consórcio também receberá mais de R$ 20 milhões para a construção de cinco estações de transbordo (ET) em Alto Rio Novo, Colatina, Itarana, Laranja da Terra e São Domingos do Norte.

As obras do Condoeste fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 182 milhões em saneamento no Espírito Santo. Três já foram concluídas no último ano, sendo duas em Linhares e uma em Colatina.