22 cidades do ES recebem obras de tratamento de esgoto e resíduos sólidos

Vinte e dois municípios do Espírito Santo receberão obras do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste (Condoeste), orçadas em R$ 16,7 milhões. As intervenções têm foco na destinação final adequada de resíduos sólidos, com capacidade de processamento de 325 toneladas/dia.
A iniciativa faz parte das ações de compensação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), conduzidas pela Fundação Renova, e prometem contribuir para a melhoria da qualidade da água do Rio Doce, beneficiando 353 mil pessoas. O consórcio também receberá mais de R$ 20 milhões para a construção de cinco estações de transbordo (ET) em Alto Rio Novo, Colatina, Itarana, Laranja da Terra e São Domingos do Norte.
As obras do Condoeste fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 182 milhões em saneamento no Espírito Santo. Três já foram concluídas no último ano, sendo duas em Linhares e uma em Colatina.
Os 22 municípios abrangidos pelo consórcio são: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã e Vila Valério.