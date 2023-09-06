Mulher morta em acidente na BR 259 era médica ginecologista em Colatina

Ravenna Cardoso Pereira Fischer morreu na manhã desta quarta-feira (6) após veículo capotar na BR 259, em Colatina Crédito: Montagem | A Gazeta

A mulher que morreu em um acidente após capotar com o carro no km 71 da BR 259, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (6), era a médica ginecologista Ravenna Cardoso Pereira Fischer, de 37 anos. Ela teve o óbito constatado no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Polícia Militar, Ravenna seguia de Baixo Guandu sentido Colatina , cidade onde ela realizava atendimentos médicos em uma clínica. Durante o trajeto, por volta das 7h, o veículo capotou e saiu da pista. A médica vai deixar saudade para familiares e amigos.

“Era uma pessoa muito especial. Como cunhada, esposa, filha maravilhosa para os pais dela. Uma tia sem igual para os meus filhos e os sobrinhos da Bahia. Ela era uma profissional exemplar. Não era só uma médica, ela vivia aquela gestação, vivia as dores da paciente. Era muito humana. Vai deixar muita saudade”, disse a cunhada de Ravenna, a empresária Virgínia Corteletti Fischer Freitas.

A médica e amiga Jamile Rachid Pereira conta que Ravenna era uma referência no hospital onde atuava e tinha cirurgias marcadas para esta quarta-feira 6).

“Ravenna deixa um legado muito importante. Ela era referência em endometriose no município e no ES. Uma profissional excelente e uma grande pessoa. Ela vivia para a medicina. Era uma dedicação exclusiva. Muitas vezes a gente falava para ela diminuir o ritmo, mas ela continuava acelerada. Hoje tínhamos várias cirurgias para fazer. Nosso combinado hoje era estar operando, não aqui agora”, falou Jamile.

Ravenna também fazia parte da equipe médica do Hospital Maternidade São José, em Colatina. Em nota, a unidade lamentou a morte da profissional e expressou solidariedade à família da médica.

"Dra. Ravenna Cardoso foi uma profissional dedicada e comprometida com a excelência na Medicina. Sua paixão pelo cuidado com os pacientes e seu conhecimento médico eram admiráveis, inspirando colegas ao longo de sua carreira. O Hospital Maternidade São José prestará homenagens à Dra. Ravenna em reconhecimento ao seu legado e contribuição significativa à medicina e ao nosso hospital", comunicou.

Ravenna também era cooperada da Unimed Noroeste Capixaba. A instituição lamentou a perda da médica e ressaltou que ela era reconhecida por sua competência e paixão à medicina e aos seus pacientes. Por nota, a Unimed acrescentou que "Ravenna deixa um legado de cuidado, empatia e profissionalismo. Sua ausência será intensamente sentida por todos e a cooperativa se solidariza com a família neste momento de dor."

A médica ginecologista era egressa do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) e atuou durante dez anos no Hospital Maternidade São José (HMSJ), em Colatina. Ela já fez parte da equipe de Obstetrícia e, atualmente, trabalhava na Cirurgia Ginecológica.