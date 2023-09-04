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Criança morreu

MPES quer interdição de escola onde menina caiu do 2° andar em Colatina

Segundo Ministério Público do Espírito Santo, medida valerá até que sejam realizadas todas as reformas que possam garantir a segurança e a proteção
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 set 2023 às 18:30

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 18:30

Local onde criança de 4 anos caiu, em escola de Colatina
Local onde criança de 4 anos caiu, em escola de Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) vai pedir a interdição da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, onde pequena Elysa de Souza, de 4 anos, caiu do segundo andar na última quinta-feira (31). A criança morreu na manhã desta segunda-feira (4) no Hospital São José, no município, onde estava internada desde que sofreu a queda.
A informação foi repassada à reportagem da TV Gazeta na tarde desta segunda-feira. Segundo o MPES, a medida valerá até que sejam realizadas todas as reformas que possam garantir a segurança e a devida proteção dos alunos, professores e trabalhadores do local.
Elysa teve o óbito confirmado pelo Hospital Maternidade São José, em Colatina. A unidade disse que desde que chegou ao hospital, a menina "foi prontamente atendida pela equipe multidisciplinar. Foi acolhida em sala de emergência, submetida aos primeiros suportes e realizou todos os exames".
Ainda conforme o hospital, a menina precisou ser encaminhada à UTI Pediátrica, onde permaneceu monitorada e em observação ininterrupta por equipe médica e de enfermagem. "No sábado (2), houve a necessidade de ser submetida a um procedimento neurocirúrgico para remoção de um hematoma no cérebro, retornando à Unidade Intensiva. Infelizmente, hoje (4), devido à gravidade do caso, a paciente veio a óbito. A família foi imediatamente comunicada de todos os fatos ocorridos", esclareceu a unidade.
Em nota, o MPES comunicou que "já havia ajuizado ação civil pública em face do município com pedido de reformas e adequações na Escola Municipal de Ensino Fndamental (Emef) Cleres Martins Moreira." O processo do caso segue em tramitação na Justiça.
À reportagem da TV Gazeta, a Prefeitura de Colatina informou que ainda não foi notificada do pedido do MPES. "Assim que chegar o pedido, nossa procuradoria irá analisá-lo", informou. 

Relembre o caso

Menina que caiu do 2º andar em escola de Colatina está em estado grave
Menina caiu de altura de aproximadamente sete metros Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Elysa de Souza, de 4 anos, sofreu uma queda de aproximadamente sete metros de altura, de uma báscula até o chão de uma rua vizinha à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, em Colatina, onde estudava.
Testemunhas relataram à polícia que a criança teria saído sozinha da sala de aula, que fica no 2º andar da escola, para ir ao banheiro, localizado no 1º piso. No caminho, a menina entrou em outra sala onde acabou caindo.
A criança foi socorrida desacordada por funcionários de uma empresa localizada próximo à escola. Eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram à reportagem da TV Gazeta Noroeste que encontraram a menina na calçada e, sem saber por quais motivos ela estava naquele local, a levaram para dentro da unidade de ensino.

Investigações

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste, na última sexta-feira (1º), o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior, informou que diligências foram determinadas junto à escola.
"Aparentemente a báscula da janela está quebrada. A gente só não sabe se já estava quebrada antes do acidente ou se ela se quebrou com o acidente. A partir de agora, vamos intimar as testemunhas, as pessoas que ajudaram a socorrer essa criança na rua, para que a gente possa delimitar o que aconteceu: se foi realmente um acidente, se houve negligência da parte de algum funcionário, se houve, talvez, um crime mais grave", esclareceu.
Naquele mesmo dia, o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, após o acidente, afirmou que todas as escolas do município vão passar por vistorias. "Estamos pautando todas as escolas e as reformas necessárias precisam ser feitas. Já temos o cadastro de cerca de 40 escolas", disse o representante em entrevista.
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