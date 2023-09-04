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Caiu do 2º andar

Família culpa escola por morte de menina em Colatina; aulas são suspensas

Prima de Elysa de Souza, de 4 anos, disse que família acredita que houve demora para que a criança fosse socorrida após cair do segundo andar da escola municipal onde estudava
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 set 2023 às 14:00

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 14:00

“Foi uma fatalidade, mas queremos justiça”, disse a auxiliar de pista Liandra da Silva, prima da menina Elysa de Souza, de 4 anos, que morreu nesta segunda-feira (4) após cair do segundo andar da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última quinta-feira (31). Por conta da morte da aluna, as aulas na instituição estão suspensas desde então e serão retomadas somente na próxima segunda-feira (11).
queda de Elysa foi de uma altura de cerca de sete metros de altura, de uma báscula até o chão de uma rua vizinha à escola. Liandra pensa que as crianças menores não têm segurança no local e não quer que o próprio filho continue estudando lá.
“Não coloco mais o meu filho, que também tem quatro anos, para estudar aqui. Minha tia deve estar muito desesperada. Como uma professora ou um gestor deixa uma criança sozinha? Era para as crianças menores estarem na parte de baixo, onde tem grade e segurança. Foi uma fatalidade, mas vamos querer justiça”, disse a prima de Elysa em entrevista à repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste.
A família acredita que, após a queda, houve demora para que a criança fosse socorrida, o que pode ter agravado o quadro de saúde de Elysa. “Pelo que falaram, foi um homem que trabalha em uma gráfica que encontrou ela aqui. Ninguém sabe a que horas a acharam, o tempo que ela ficou ali. Se tivesse tido um socorro mais rápido, possivelmente minha prima estaria viva”, acredita Liandra.
Criança caiu de janela em calçada do lado de fora da escola, em Colatina
Criança caiu de janela em calçada do lado de fora da escola, em Colatina Crédito: Leitor de A Gazeta
Em nota enviada nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Colatina lamentou a morte da aluna e informou que encaminhou “a abertura de uma sindicância para apurar o ocorrido e está prestando todas as informações necessárias para as autoridades”.
A administração municipal não comentou a respeito das atividades escolares na unidade de ensino, mas pais dos estudantes receberam uma mensagem da direção da escola com a informação de que as aulas devem ser retomadas a partir da próxima segunda-feira, dia 11.
O corpo de Elysa foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, completou a corporação.

Sobre a morte de Elysa

O Hospital Maternidade São José disse, onde a menina estava internada, informou, em nota, que Elysa teve a morte confirmada às 7h15 desta segunda-feira (4). Segundo a instituição, "desde que chegou ao hospital, a paciente foi prontamente atendida pela equipe multidisciplinar. Foi acolhida em sala de emergência, submetida aos primeiros suportes e realizou todos os exames".
Ainda conforme o hospital, a menina precisou ser encaminhada à UTI Pediátrica, onde permaneceu monitorada e em observação ininterrupta por equipe médica e de enfermagem. "No sábado (2), houve a necessidade de ser submetida a um procedimento neurocirúrgico para remoção de um hematoma no cérebro, retornando à Unidade Intensiva. Infelizmente, hoje (4), devido à gravidade do caso, a paciente veio a óbito. A família foi imediatamente comunicada de todos os fatos ocorridos", esclareceu a unidade.

Nota da Prefeitura de Colatina na íntegra:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Elysa de Souza, aluna da Escola Municipal Cleres Martins Moreira. Ela estava internada no Hospital São José desde a última quinta-feira. Neste momento de dor e tristeza, pedimos a Deus conforte a família e amigos. Nossas equipes estão prestando todo a apoio e conforto. A Prefeitura de Colatina, por meio da Secretaria de Educação, já encaminhou a abertura de uma sindicância para apurar o ocorrido e está prestando todas as informações necessárias para as autoridades.

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