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Foi pegar pipa

Adolescente morre ao cair de árvore em cerca de arame farpado em Guaçuí

Marcos Davi Firmino Brito subiu na árvore para pegar uma pipa, mas galho quebrou e, na queda, ele atingiu uma cerca de arame farpado, na tarde de sábado (2)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 set 2023 às 11:14

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 11:14

Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim
Vítima foi socorrida para o Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Hifa
Um adolescente morreu após cair de uma árvore no ponto conhecido como Morro da Ventania, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde do último sábado (2). Segundo um homem que ajudou no resgate, Marcos Davi Firmino Brito, que teria 14 anos, segundo uma amiga da família, subiu para pegar uma pipa, mas um galho quebrou e, na queda, o menino bateu em uma cerca de arame farpado, sofrendo um ferimento grave no pescoço dele.
O homem que ajudou socorrer o adolescente preferiu não se identificar, mas contou à reportagem que ele, o adolescente e cerca de 30 pessoas soltavam pipa no local, conhecido pela prática da brincadeira na cidade.
“Já estávamos indo embora, por volta de 17h, quando ele resolveu subir na árvore de uns 3 metros de altura para pegar a pipa dele que havia agarrado. A árvore fica perto de uma cerca. O galho quebrou e ele caiu sobre esta cerca de arame farpado. Ele perdeu muito sangue, tentamos estancar, fazer pressão com a camisa”, contou.
Segundo o homem, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, após primeiros socorros, levaram Marcos Davi Firmino Brito direto para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim. O adolescente foi sepultado no Cemitério de São Pedro de Rates, em Guaçuí, na tarde de domingo (3).
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o serviço de transporte de cadáver foi acionado, na noite do último sábado (02), para o Hospital Infantil Francisco de Assis. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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