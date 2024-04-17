Homens atiram um contra o outro e um deles morre em Vila Velha

Caso ocorreu no bairro Cristóvão Colombo, na noite desta quarta-feira (17) Crédito: Daniel Marçal

Uma rixa antiga terminou na morte de um homem e deixou outro ferido no início da noite de quarta-feira (17) no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha . O homem que morreu foi identificado como Izaias Ignácio da Sila Junior, de 41 anos.

Segundo apuração da TV Gazeta com a Polícia Militar, os dois homens, que teriam um desentendimento antigo, discutiram e, em certo momento da briga, atiraram um contra o outro.

Após ser baleado, Izaias Ignácio correu e caiu 30 metros depois atrás de um carro branco. Ele não resistiu e morreu no local. O outro homem envolvido na discussão, que não teve o nome informado, também foi atingido e ficou caído na calçada. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual e Urgência e Emergência (São Lucas) em Vitória.

Informações da PM também dão conta de que um terceiro envolvido teria se aproveitado da situação e roubado a arma de um dos homens. Policiais recolheram imagens de câmeras de segurança da região para ajudar na investigação.

Segundo a perícia, dois tipos diferentes de munições foram encontradas, o que comprova que os dois homens estavam realmente armados.