Homem sofre queimaduras em 45% do corpo durante incêndio em Iconha

Um homem sofreu queimaduras em 45% do corpo após ser
atingido pelo fogo enquanto tentava controlar um incêndio em uma plantação, em
Iconha, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (20). Segundo as
informações repassadas pelo município, a vítima chegou consciente ao hospital da cidade, mas apresentava queimaduras no rosto, nos
membros superiores e na região do quadril, além de ter inalado fumaça.
As queimaduras foram classificadas como de segundo grau. A equipe médica estabilizou o paciente e realizou a intubação. Após o atendimento inicial, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o homem foi transferido de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para outra unidade de saúde.
A reportagem procurou o Notaer para obter mais informações sobre o resgate e o destino do paciente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.