Homem sobrevive após ser atingido por tiros na cabeça em Piúma

Crime será investigado pela Delegacia de Piúma Crédito: Sindipol/Divulgação

Um homem de 53 anos foi baleado por dois tiros – um na região por trás da orelha direita e outro a nuca - na manhã de segunda-feira (29) em Piúma , no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida para o hospital do município e contou para a Polícia Militar o que havia acontecido.

No Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Piúma, a vítima contou que no domingo teve um desentendimento com um vendedor de vassouras, que mora do bairro Piuminas, onde se agrediram fisicamente.

Já na manhã de segunda-feira, o suspeito foi até ele em um bar onde estava bebendo e atirou. A vítima foi socorrida ao hospital por populares, lúcido e consciente. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.