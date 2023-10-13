Homem se queima em churrasqueira e é socorrido de helicóptero em Irupi

Um homem de 42 anos foi socorrido de helicóptero ao hospital após sofrer queimaduras enquanto usava uma churrasqueira de arado, em Irupi, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que realizou o resgate, o atendimento foi na tarde desta quinta-feira (12). A vítima foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.