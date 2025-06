Homem procurado por homicídio em Vila Velha é preso em Linhares

Foi preso nesta segunda-feira (23) no bairro BNH, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, Detino Cardoso Neto, de 59 anos, conhecido como "Danilo". Ele estava foragido e é acusado de um assassinato ocorrido em Vila Velha, em 2007. Após o crime, o acusado se afastou da região da Grande Vitória, morou em diversos locais e, algum tempo depois, se estabeleceu em Linhares, onde estava trabalhando.>