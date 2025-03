Homem morre após ser atropelado em Cariacica

Ainda de acordo com a corporação, quando chegaram ao local, os militares já encontraram o homem no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas a vítima não resistiu.>

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), da Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito do atropelamento pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.>