Homem morre após ser atropelado e bater a cabeça em Guarapari

Homem morre após ser atropelado e bater a cabeça no bairro Aeroporto, em Guarapari. Crédito: Daniel Marçal

TV Gazeta, ele atravessava fora da faixa e o motorista de um carro conseguiu vê-lo e parou, porém, o motociclista que vinha logo atrás não o visualizou a tempo de frear. Ao ser atingido, ele caiu e bateu a cabeça. Segundo a PM, o motociclista realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi conduzido para a 5ª Regional. Um homem, que não foi identificado, morreu após ser atropelado no bairro Aeroporto, em Guarapari , no final da tarde desta quinta-feira (28). Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da, ele atravessava fora da faixa e o motorista de um carro conseguiu vê-lo e parou, porém, o motociclista que vinha logo atrás não o visualizou a tempo de frear. Ao ser atingido, ele caiu e bateu a cabeça. Segundo a PM, o motociclista realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi conduzido para a 5ª Regional.

O Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu/192) chegou a dar atendimento médico, pois ele ainda tinha pulso quando a equipe chegou, mas morreu logo em seguida. Conforme testemunhas, a vítima tinha acabado de sair de um bar, onde ficou por cerca de 15 minutos.

A Polícia Civil informa que o motociclista, de 28 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação