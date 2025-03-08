Homem morre após carro capotar na BR 101 em Sooretama

Um homem morreu em um acidente de trânsito na altura do km 108 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde deste sábado (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima — que ainda não foi identificada — estava em um carro que capotou e foi parar fora da pista. O óbito foi confirmado no local. Não há impactos no trânsito da região.
Não foram dados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente, ocorrido próximo a um posto de combustíveis, no bairro Juerana A. Conforme a PRF, a ocorrência estava em andamento até a publicação desta reportagem, também com a presença de equipes da Eco 101 atuando. A perícia foi acionada.