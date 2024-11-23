Homem morre após bater carro contra poste em Colatina

Um homem de 42 anos, identificado como Josias Balestrassi, morreu após o carro em que ele dirigia batercontra um poste no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (23). A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já estavam presentes e constataram que o motorista estava em óbito. O corpo de Josias ficou preso às ferragens. A dinâmica do acidente não foi informada.