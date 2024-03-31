Homem furta ambulância em Alegre e acaba preso em Minas Gerais

Segundo informações da Polícia Militar, após o furto o suspeito fugiu em direção ao município mineiro de Espera Feliz. Os policiais militares conseguiram fazer contato com os militares mineiros e a Polícia Rodoviária Federal. A ambulância foi rastreada, localizada e suspeito preso.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o envolvido, de 42 anos, foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e furto de veículo ocorrido no estado do Espírito Santo. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça.