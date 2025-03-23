Homem é preso por esfaquear companheira após discussão em Colatina

Um homem foi preso por agredir sua companheira com golpes de faca na noite de sábado (22), no bairro Ayrton Senna, em Colatina, na Região Noroeste do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a mulher, que estava ferida devido a facadas. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde e a ocorrência ficou a cargo da Polícia Militar.

O suspeito, de 67 anos, foi encontrado pelos policiais militares na residência do casal, com sinais de embriaguez, e relatou à PM que agrediu a companheira após ser atingido por um pedaço de madeira durante uma discussão. Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.