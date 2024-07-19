Homem é preso após fazer gestos obscenos para mulher em São Mateus

No local, a mulher afirmou aos militares que estava passando pela rua, quando o suspeito a chamou várias vezes com a mão nas partes íntimas e que em certo momento, populares agiram para deter o homem.

Os policiais levaram o suspeito até o Hospital Estadual Roberto Silvares, na mesma cidade, para receber atendimento médico. Ao ser liberado, o indivíduo disse aos policiais que estava usando entorpecentes em um canto, quando percebeu que uma mulher, do outro lado, havia se sentido incomodada e, então, ele teria entrado em um banheiro.