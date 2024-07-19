Homem é preso após fazer gestos obscenos para mulher em São Mateus

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após fazer atos obscenos para uma mulher em Guriri, litoral de São Mateus
, no Norte do Espírito Santo
, na tarde desta quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar
, o suspeito foi amarrado e também agredido por moradores, que perceberam quando ele fez os gestos para a vítima. O detido não teve o nome informado.
No local, a mulher afirmou aos militares que estava passando pela rua, quando o suspeito a chamou várias vezes com a mão nas partes íntimas e que em certo momento, populares agiram para deter o homem.
Os policiais levaram o suspeito até o Hospital Estadual Roberto Silvares, na mesma cidade, para receber atendimento médico. Ao ser liberado, o indivíduo disse aos policiais que estava usando entorpecentes em um canto, quando percebeu que uma mulher, do outro lado, havia se sentido incomodada e, então, ele teria entrado em um banheiro.
Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Civil
informou, em nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.