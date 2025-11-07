Homem é preso após agredir e ameaçar a ex-companheira na Serra

Um homem de 38 anos foi preso após agredir a ex-companheira, de 39 anos, na noite de quinta-feira (6), no bairro José de Anchieta, na Serra. A vítima procurou a Polícia Militar (PM) após o suspeito empurrá-la contra um trailer e pediu que os policiais a acompanhassem para que ela conseguisse retirar seus pertences pessoais de sua casa.

A mulher contou que está separada do homem. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito dentro de um carro estacionado em frente à residência da vítima. Ele foi detido e levado para a Delegacia Regional da Serra.