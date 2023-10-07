Homem é preso após agredir e ameaçar a esposa com uma faca em Cariacica

Um homem de 57 anos foi preso após agredir e ameaçar a esposa, de 65 anos, com uma faca. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (6) no bairro Flexal I, em Cariacica. Depois de apanhar do companheiro, que também quebrou as portas e janelas da casa, a vítima procurou abrigo na casa de um vizinho até a chegada da polícia.
A Polícia Militar informou que, ao chegar no local, viu o homem na rua com uma faca na mão, indo em direção ao próprio carro, que estava estacionado próximo à casa do casal.
Ele foi detido e levado para o Plantão Especializado da Mulher. Na delegacia, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, injúria e dano ao patrimônio, todos na forma da lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).