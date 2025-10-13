Homem é morto com facada no pescoço em Vargem Alta e suspeito é preso

Um homem identificado como Paulo Maciel Cardoso Sobrinho, de 42 anos, conhecido como Paulinho, foi assassinado com uma facada no pescoço durante uma discussão na localidade de Morro do Sal, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (11). O suspeito do crime, João Paulo Oss Barreto, de 29 anos, foi preso.

Paulo Maciel Cardoso Sobrinho, de 42 anos, foi morto a facada em Vargem Alta Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que Paulo preparava o jantar na casa de uma amiga — irmã de João Paulo — quando ele e um primo, de 20 anos, chegaram ao local alcoolizados e iniciaram uma briga com a vítima. Os três homens foram para o lado de fora do imóvel, e Paulo acabou esfaqueado no pescoço. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) a um hospital, mas não resistiu.

Os dois primos fugiram de moto do local. A PM informou que, no domingo (12), recebeu uma denúncia de que os jovens estariam na casa de um tio, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional do município.