Homem é morto a tiros no meio da rua em Vila Velha

Policia Militar constatou o óbito em Rio Marinho Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 22 anos, identificado como Luan Fernandes Manoel, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O homicídio aconteceu no meio da rua Regência, segundo informações do boletim de ocorrência obtido pela reportagem. A vítima, que tinha 13 perfurações no corpo, seria um dos chefes do tráfico de drogas do bairro Jardim Marilândia.

Ao chegar ao local do crime, a Polícia Militar avistou um carregador de pistola 9 mm e diversas munições intactas na rua, próximo à calçada. Ao lado, havia ainda um celular caído, com a foto de um indivíduo na tela do celular. O homem que aparecia na imagem foi apontado por testemunhas um dos autores do crime, que estariam a bordo de um veículo Volkswagen Virtus de cor cinza.