Homem é morto a tiros em Colatina e PM apreende moto usada no crime

Homem é morto a tiros por suspeitos em moto em Colatina Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Um homem de 39 anos, identificado como Ely Rodrigues Júnior, foi morto a tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que dois suspeitos em uma motocicleta passaram na Rua Monsueto Zucarato e atiraram contra a vítima.

A PM informou que Ely foi encontrado caído no chão, com sangramento na região da cabeça. Durante o atendimento, os policiis apreenderam no local 12 cápsulas de munição calibre 9 milímetros. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Colatina.