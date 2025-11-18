Homem é morto a tiros em Colatina e PM apreende moto usada no crime
Um homem de 39 anos, identificado como Ely Rodrigues Júnior, foi morto a tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que dois suspeitos em uma motocicleta passaram na Rua Monsueto Zucarato e atiraram contra a vítima.
A PM informou que Ely foi encontrado caído no chão, com sangramento na região da cabeça. Durante o atendimento, os policiis apreenderam no local 12 cápsulas de munição calibre 9 milímetros. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Colatina.
Moradores contaram aos militares que um dos suspeitos teria brigado com a vítima dias antes do crime. Durante as buscas, a PM encontrou a moto usada pelos criminosos. O veículo foi apreendido. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.