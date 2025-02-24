Homem é espancado por grupo em praça de Colatina; vídeo mostra agressão

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido”, informou a Polícia Civil.

A corporação pede que quem tiver qualquer informação sobre o caso, ajude por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.