Homem é encontrado morto em calçada com orelha cortada em Vila Velha

Um homem de 33 anos foi preso após ameaçar familiares e atirar contra policiais militares nesta segunda-feira (06), em Linhares
, região Norte do Espírito Santo. O bairro onde o caso ocorreu não será divulgado para preservar a identidade das vítimas. Segundo a Polícia Militar
, a ocorrência começou após denúncias de que o suspeito teria feito ameaças de morte contra a sobrinha e a própria mãe, e estaria armado. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem trancado dentro de casa, recusando-se a sair.
Durante a tentativa de negociação, o suspeito passou a agir de forma agressiva e chegou a disparar contra os militares, que revidaram. O imóvel foi cercado e equipes do Batalhão de Missões Especiais também foram acionadas. Após algumas horas e com apoio de um advogado, o homem se rendeu sem necessidade de invasão. Na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições, além de uma machadinha, uma navalha e um facão.
De acordo com a Polícia Civil
, ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça na forma da Lei Maria da Penha, tentativa de homicídio cometida contra agente de segurança pública no exercício da função, posse irregular de arma de fogo e desacato. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.