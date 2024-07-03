Foragido cai de prédio ao tentar escapar da polícia em Vila Velha; vídeo

Um vídeo acima mostra um homem descendo por um cabo, na parte externa de um prédio, e caindo no parquinho do condomínio, de uma altura de cerca de 20 metros, segundo a administração do condomínio. As imagens, que impressionam, são o flagra de uma tentativa de fuga que aconteceu na última terça-feira (2) no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha . Para escapar da polícia, Jeferson Miranda Rodrigues, procurado em Minas Gerais , saiu pela janela basculante do banheiro da casa dele, no sexto andar, e tentou descer, mas não deu certo.

O boletim de ocorrência da Polícia Civil diz que tudo começou durante a tarde, quando agentes da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC) receberam uma denúncia falando que Jeferson estaria no bairro Divino Espírito Santo.

A equipe foi até lá e entrou em contato com a administração do condomínio. Eles informaram que não havia nenhum morador lá com esse nome, mas conseguiram reconhecer a fisionomia dele. Em buscas pelo sistema, eles conseguiram descobrir que o homem morava com a esposa no quinto andar, mas não tinha ninguém em casa — a suspeita é que ele tenha usado documentos falsos na hora de se cadastrar no prédio.

Os policiais então foram para outro endereço, na Praia de Itaparica, onde Jeferson costumava frequentar, mas o homem também não estava lá. De volta ao condomínio, a equipe interfonou para o apartamento dele, no quinto andar, e o suspeito atendeu. Nesse momento, os policiais subiram.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os agentes bateram à porta e, depois de um tempo, a esposa dele abriu, indicando que o homem estava no banheiro. Os policiais começaram a chamar por Jeferson, que estava trancado no cômodo. Ele pediu um tempo, mas depois parou de responder.

Os agentes pegaram uma chave de fenda e abriram a porta, mas o homem não estava lá. Ele tinha saído pela janela basculante do banheiro, que permitia acesso ao vão vertical do prédio, numa altura de mais de 20 metros. Dali, subiu pelo túnel vertical até o telhado e tentou descer pela parede externa do bloco. Para isso, ele se apoiou em um cabo de fio terra do bloco. Na altura do quarto andar, o fio não aguentou e o homem despencou, caindo no parquinho do condomínio.

Segundo o Corpo de Bombeiros , ele teve fraturas no tornozelo, além de se queixar de dores na lombar. Jeferson foi levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha, onde ficou internado.

Mandado de prisão

O mandado de prisão em nome de Jeferson foi expedido em abril de 2023, na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares, Minas Gerais, com pena de 4 anos e 11 meses. O crime cometido por ele não aparece no portal do Conselho Nacional de Justiça , onde ficam registrados os mandados.

Susto no condomínio

TV Gazeta, foi até o condomínio e conversou com o administrador. Ele disse que foi um grande susto para todos, que não imaginavam que um foragido da Justiça morava lá. O homem só tinha se envolvido em confusão uma vez, nos oito meses em que morou lá. Foi uma briga entre ele e a esposa. A A repórter Priciele Venturini, da, foi até o condomínio e conversou com o administrador. Ele disse que foi um grande susto para todos, que não imaginavam que um foragido da Justiça morava lá. O homem só tinha se envolvido em confusão uma vez, nos oito meses em que morou lá. Foi uma briga entre ele e a esposa. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas, na ocasião, a própria mulher dispensou os agentes.

Na hora da queda de Jeferson, só havia duas pessoas no entorno, mas ninguém na área do parquinho. "Normalmente esse local é cheio de crianças, principalmente nesse horário. Foi livramento de Deus, não tinha ninguém na hora", disse ele à TV Gazeta.

O condomínio, que já vem investindo em segurança há anos, com reconhecimento facial, portaria 24 horas e obrigatoriedade de apresentação de documentos, pretende se proteger ainda mais após esse episódio.