Homem é detido por agredir companheira em Bento Ferreira

O trânsito no sentido Cariacica x Serra da Rodovia do Contorno ficou interditado por uma hora na tarde desta quarta-feira (31). A passagem de veículos foi interrompida após uma carreta ficar no formato de "L" devido a um acidente, por volta da 14h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada no km 294 da BR 101.