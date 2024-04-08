Homem é assassinado dentro de picape em Barra de São Francisco

Um homem de 33 anos foi assassinado dentro de uma picape na rodovia ES 080, no distrito de Monte Senir, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (7). Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar no local, a equipe encontrou Wesdrason de Sá Silva já sem vida, no banco do motorista da Volkswagen Saveiro, de cor branca. Não há informações sobre a motivação do crime.