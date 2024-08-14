Homem é assassinado a tiros na porta de casa na Serra

Um homem de 39 anos foi morto a tiros na porta de casa em Campinho da Serra I, na Serra, na noite da última terça-feira (13). De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, testemunhas disseram que Edimar de Oliveira Souza foi chamado no portão e, após sair para atender, foi atingido. Moradores disseram ter ouvido mais de 30 disparos.
Eram pelo menos dois criminosos. Uma pessoa que estava na casa, junto com uma criança, contou à Polícia Militar que chegou a ouvir um desentendimento no portão entre Edimar e os suspeitos e, logo em seguida, escutou os disparos. A vítima ainda tentou correr para o interior da residência, mas caiu na varanda já morta.
O registro da Polícia Civil diz que Edimar teve diversas perfurações pelo corpo. Em nota, a corporação ressaltou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".