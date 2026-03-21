Homem é assassinado a tiros em bairro de Linhares
Um homem foi assassinado a tiros no bairro Santa Cruz, Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (20). A identidade dele não foi divulgada. De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que quatro suspeitos com camisas tapando os rostos, saíram de uma chácara situada em frente à casa da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo.
Durante a ronda na região, militares que estavam em apoio na ocorrência visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas saindo de uma chácara que dava acesso a um canavial, próximo ao local do ocorrido. Ao ver os policiais, o suspeito fugiu e deixou cair um carregador de submetralhadora de fabricação caseira e um telefone celular, que foram recolhidos. O suspeito não foi alcançado.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.