Fumacê interrompe jogo da Copa Espírito Santo por quase 4 minutos

Um jogo da Copa Espírito Santo , competição entre times profissionais de todo o Estado, foi interrompido por um motivo inusitado na noite de quarta-feira (3): Uma fumaça, semelhante a uma neblina, causou a paralisação da partida entre Real Noroeste e Vitória, que acontecia em um estádio de Barra de São Francisco , na Região Noroeste.

A fumaça branca, que atrapalhava a visualização de quem acompanhava o jogo, foi gerada por um carro do fumacê - veículo responsável pela pulverização do inseticida para matar o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. A partida ficou paralisada por quase quatro minutos, até que fumaça se dissipasse e os atletas pudessem voltar a jogar.

A partida foi interrompida aos 26 minutos do primeiro tempo, após uma conversa do árbitro com os atletas das duas equipes. Foram cerca de 3 minutos e 40 segundos até que as equipes voltassem a campo. Conforme explicado pelo repórter Ceará, que esteve na transmissão 'in loco' do jogo pela Alvianil TV, canal no YouTube que transmitiu a partida, o estádio fica próximo a um rio no município e o carro do fumacê passou algumas vezes pelas ruas próximas ao campo.

Jogo da Copa ES foi interrompido por causa do fumacê Crédito: Alvianil TV

O fumacê é uma medida adicional no combate ao Aedes aegypti. A fumaça é um inseticida, que costuma ser misturado com solventes. Segundo o Ministério da Saúde, o uso do fumacê altera o sistema nervoso dos mosquitos após o contato, causando a morte do inseto. A exposição prolongada ao fumacê pode fazer mal à saúde.