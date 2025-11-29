A Gazeta - Agora

Forte temporal com queda de granizo atinge Muniz Freire

Publicado em 29/11/2025 às 13h31
Leitores de A Gazeta registraram as pedras de gelo após o temporal que atingiu distritos da cidade

Diversas áreas de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, foram atingidas por um forte temporal na tarde de sexta-feira (28). Não é a primeira vez que a população do município sofre com a situação neste mês: no início de novembro, moradores também foram surpreendidos pelas chuvas intensas.

O temporal de cerca de dez minutos se concentrou nas regiões de Menino Jesus e Piaçu, que registraram queda de granizo. Produtores rurais da comunidade de Fortaleza, em Piaçu, tiveram danos significativos nas lavouras de café.

Diferentemente da chuva no início do mês, as pedras de granizo foram menores. Apesar dos prejuízos nas plantações, não houve feridos nem destelhamento de casas. De acordo com levantamento da Secretaria de Agricultura, 20 famílias foram afetadas, a maioria formada por produtores de café.

Segundo nota da Prefeitura de Muniz Freire, equipes da Defesa Civil e de outros setores da administração municipal estão em campo realizando o levantamento dos danos.

