Governo Federal reconhece situação de emergência em Muniz Freire, no ES

Publicado em 28/11/2025 às 11h20
Prejuízo após temporal com granizo Muniz Freire Crédito: Prefeitura de Muniz Freire

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência no município de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santocastigado por um forte temporal que deixou estragos no início deste mês, causando um prejuízo de mais de R$ 40 milhões somente aos produtores rurais. A informação foi divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, na quinta-feira (27).

O MIRD explicou que a medida permite ao município solicitar recursos federais para os gastos com ações de defesa civil, como assistência à população, reconstrução de infraestrutura e recuperação de áreas atingidas. A solicitação pela prefeitura deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). "Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU (Diário Oficial da União) com o valor a ser liberado", explicou o órgão.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Muniz Freire para detalhar o planejamento para o município diante do reconhecimento, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

