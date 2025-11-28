Governo Federal reconhece situação de emergência em Muniz Freire, no ES

O MIRD explicou que a medida permite ao município solicitar recursos federais para os gastos com ações de defesa civil, como assistência à população, reconstrução de infraestrutura e recuperação de áreas atingidas. A solicitação pela prefeitura deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). "Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU (Diário Oficial da União) com o valor a ser liberado", explicou o órgão.