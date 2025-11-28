Governo Federal reconhece situação de emergência em Muniz Freire, no ES
O Governo Federal reconheceu a situação de emergência no município de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, castigado por um forte temporal que deixou estragos no início deste mês, causando um prejuízo de mais de R$ 40 milhões somente aos produtores rurais. A informação foi divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, na quinta-feira (27).
O MIRD explicou que a medida permite ao município solicitar recursos federais para os gastos com ações de defesa civil, como assistência à população, reconstrução de infraestrutura e recuperação de áreas atingidas. A solicitação pela prefeitura deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). "Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU (Diário Oficial da União) com o valor a ser liberado", explicou o órgão.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Muniz Freire para detalhar o planejamento para o município diante do reconhecimento, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.