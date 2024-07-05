Filhote de baleia-jubarte aparece morto em praia de Iriri, Anchieta

Este é o primeiro atendimento a encalhe de baleia da temporada no Estado

O diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Ramos, disse que se trata de um filhote macho, medindo 3,8 metros. Ele conta que a necrópsia está sendo realizada pela equipe, para coleta de materiais e identificação da possível causa morte.

O animal foi enterrado após os procedimentos para análise. “Ontem mesmo a secretaria de Obras, juntamente com a de Meio de Ambiente de Anchieta já fez a destinação do material, ao final da coleta e necropsia para pesquisa, estavam lá e fizeram a destinação”, explicou Marcelo.