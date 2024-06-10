Feirão na região das montanhas no ES parcela dívidas e dá desconto em juros

Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Banestes realiza, a partir desta segunda-feira (10), um mutirão para clientes quitarem seus débitos. O Feirão Zera Dívida oferece condições especiais, como descontos de até 100% nos juros de mora, correções e multas, além do parcelamento da dívida em até 120 meses.

O evento será realizado até o dia 21 de junho, em cidades da região do Caparaó e montanhas capixabas. As atividades começam nesta segunda em Ibitirama e Divino São Lourenço. Em seguida, passará por Ibatiba e Irupi (11/06), Iúna (12), Brejetuba (13) e Afonso Cláudio (14). Na próxima semana, o atendimento será realizado em Castelo (18), Muniz Freire (19), Conceição do Castelo (20) e terminará em Venda Nova do Imigrante (21).

Para participar do feirão, os clientes devem ter dívidas com mais de 60 dias de atraso, judicializadas ou não. O evento é destinado a pessoas físicas com débitos de até R$ 500 mil e a empresas com dívidas de até R$ 1 milhão. Descontos maiores são oferecidos para pagamentos à vista.

Podem ser reestruturadas dívidas de contratos como antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Dívidas de crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.