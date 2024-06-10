Feirão na região das montanhas no ES parcela dívidas e dá desconto em juros

O Banestes realiza, a partir desta segunda-feira (10), um mutirão para clientes quitarem seus débitos. O Feirão Zera Dívida oferece condições especiais, como descontos de até 100% nos juros de mora, correções e multas, além do parcelamento da dívida em até 120 meses.
O evento será realizado até o dia 21 de junho, em cidades da região do Caparaó e montanhas capixabas. As atividades começam nesta segunda em Ibitirama e Divino São Lourenço. Em seguida, passará por Ibatiba e Irupi (11/06), Iúna (12), Brejetuba (13) e Afonso Cláudio (14). Na próxima semana, o atendimento será realizado em Castelo (18), Muniz Freire (19), Conceição do Castelo (20) e terminará em Venda Nova do Imigrante (21).
Para participar do feirão, os clientes devem ter dívidas com mais de 60 dias de atraso, judicializadas ou não. O evento é destinado a pessoas físicas com débitos de até R$ 500 mil e a empresas com dívidas de até R$ 1 milhão. Descontos maiores são oferecidos para pagamentos à vista.
Podem ser reestruturadas dívidas de contratos como antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Dívidas de crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.
A equipe do Banestes fará contato com os clientes para agendar atendimentos nas agências. No entanto, os interessados também podem solicitar atendimento pelo site oficial do banco ou comparecer diretamente na agência no dia do evento. Após preencher o formulário, o cliente receberá um retorno pelo telefone ou e-mail informado para prosseguir com a negociação.