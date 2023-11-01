Exportações do agro do ES crescem e movimentam R$ 6,9 bilhões

As maiores variações positivas no valor comercializado foram do gengibre (+124,3%), café cru em grãos (+38,1%), café solúvel (+20,6%), álcool etílico (+21%), carne bovina (+10,6%), celulose (+6,1%) e chocolates e preparados com cacau (+5,6%). Os três principais produtos da pauta das exportações do agronegócio capixaba (complexo cafeeiro, celulose e pimenta-do-reino) representaram mais de 92,5% do valor total comercializado de janeiro a setembro deste ano.

“A comercialização internacional do agronegócio capixaba de janeiro a setembro cresceu como esperado, mantendo o otimismo para alcançarmos um montante de cerca de US$ 2 bilhões para 2023, tendo em vista que esperamos um crescimento ainda maior entre os meses de outubro e dezembro para vários produtos da nossa pauta de produtos comercializados em mais de 100 países” afirma o secretário estadual da Agricultura, Enio Bergoli.