Ex-delegada da PC deve ser vice na chapa de Weverson na Serra

Gracimeri Gaviorno (MDB), que disputou a prefeitura do município no pleito de 2020, deve ser confirmada em coletiva neste sábado (10) pela manhã

A ex-delegada da Polícia Civil Gracimeri Gaviorno (MDB) deverá ser confirmada, durante coletiva que será realizada neste sábado (10), como vice de Weverson Meireles (PDT), ex-secretário de Estado do Turismo, na chapa que vai disputar o comando da Prefeitura da Serra nas eleições 2024.

A informação de que a ex-delegada deverá compor chapa com Weverson foi confirmada à reportagem ainda na quinta-feira (8) por fontes ligadas ao partido do ex-secretário. Durante a convenção que confirmou sua candidatura a prefeito, na última segunda-feira (5), o candidato deixou claro que seu desejo era ter uma mulher compondo a chapa com ele.