Enem: estudantes esquecem documento e não conseguem fazer prova

Tomás Costa, de 16 anos, apresentou a cópia da carteira de identidade e não conseguiu fazer a prova

Tomás conversou com o coordenador da prova no local e foi orientado a acionar os pais. Ele alegou, no entanto, morar longe e ter sido roubado no sábado (11). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o estudante disse que ficou tranquilo, pois é treineiro, mas lamentou ter pagado R$ 85 e não conseguir concluir o exame.