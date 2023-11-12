Enem: estudantes esquecem documento e não conseguem fazer prova

No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (12), alguns estudantes esqueceram os documentos e não conseguiram realizar a prova em Vitória. Um dos candidatos foi Tomás Costa, de 16 anos. Ele está no primeiro ano do ensino médio e faria a prova como "treineiro". O jovem até chegou cedo ao local do exame, mas foi barrado ao apresentar uma cópia da carteira de identidade e não o documento original.
Tomás conversou com o coordenador da prova no local e foi orientado a acionar os pais. Ele alegou, no entanto, morar longe e ter sido roubado no sábado (11). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o estudante disse que ficou tranquilo, pois é treineiro, mas lamentou ter pagado R$ 85 e não conseguir concluir o exame.
Outro caso de documento esquecido foi registrado na Faesa. Pouco antes de entrar no centro universitário, uma estudante precisou chamar um motoboy para buscar a identidade dela esquecida em casa. A jovem passou mal, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não conseguiu fazer o exame.