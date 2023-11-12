Candidata do Enem passa mal e é socorrida por ambulância em Vitória

Uma jovem de 18 anos passou mal e quase desmaiou na entrada do centro universitário Faesa, um dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Vitória, na tarde deste domingo (12). Conforme apuração do repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, a estudante subia a ladeira onde fica instituição, a 10 minutos do portão fechar, quando começou a passar mal e precisou da ajuda de funcionários da faculdade para não cair.
Mesmo passando mal, a jovem tentou seguir para a sala onde realizaria a prova, mas não conseguiu e foi necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrê-la. Ainda segundo informações da reportagem, ela teve que deitar em outra sala da faculdade para se recuperar. A estudante havia esquecido o documento de identidade em casa e precisou acionar um motoboy para buscá-lo.
Por volta das 13h50, a ambulância deixou o local de prova e levou a jovem para um hospital de Vitória. Os portões se fecharam às 13 horas e a prova iniciou-se às 13h30.