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Emissão de carteira de identidade tem novo endereço em Guaçuí

Publicado em 28/03/2026 às 11h20
Polícia Científica informa mudança de endereço do Posto de Identificação Civil de Guaçuí
Polícia Científica informa mudança de endereço do Posto de Identificação Civil de Guaçuí Crédito: Divulgação - Polícia Civil

O Posto de Identificação Civil (PIC) de Guaçuí, na região do Caparaó no Espírito Santo, passará a atender em um novo endereço a partir da próxima segunda-feira (30). A unidade será transferida para o Espaço do Cidadão, ao lado da prefeitura. O agendamento para emissão do documento de Identidade permanece sendo on-line.

A Polícia Científica explicou que agora serviços serão feitos em um local mais acessível.O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

De acordo com o órgão, a unidade conta com coleta biométrica, o que dispensa a necessidade de levar foto 3x4. No entanto, crianças de até 5 anos devem apresentar fotografia. Para solicitar o documento, é necessário apresentar CPF e certidão original ou cópia autenticada, conforme o estado civil: certidão de nascimento (solteiros), certidão de casamento (casados), certidão de casamento com averbação de divórcio (divorciados) ou certidão de casamento com averbação de viuvez (viúvos). Também é exigido comprovante de residência.

Serviço:

  • Novo endereço: Espaço do Cidadão, na Rua Rio Grande do Sul, nº 266, Centro, Guaçuí (ao lado da Prefeitura)
  • Horário: 8h às 11h e 13h às 17h (segunda a sexta)
  • Agendamento: agenda.es.gov.br
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