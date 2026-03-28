Emissão de carteira de identidade tem novo endereço em Guaçuí
A Polícia Científica explicou que agora serviços serão feitos em um local mais acessível.O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.
De acordo com o órgão, a unidade conta com coleta biométrica, o que dispensa a necessidade de levar foto 3x4. No entanto, crianças de até 5 anos devem apresentar fotografia. Para solicitar o documento, é necessário apresentar CPF e certidão original ou cópia autenticada, conforme o estado civil: certidão de nascimento (solteiros), certidão de casamento (casados), certidão de casamento com averbação de divórcio (divorciados) ou certidão de casamento com averbação de viuvez (viúvos). Também é exigido comprovante de residência.
Serviço:
- Novo endereço: Espaço do Cidadão, na Rua Rio Grande do Sul, nº 266, Centro, Guaçuí (ao lado da Prefeitura)
- Horário: 8h às 11h e 13h às 17h (segunda a sexta)
- Agendamento: agenda.es.gov.br