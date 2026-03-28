Emissão de carteira de identidade tem novo endereço em Guaçuí

A Polícia Científica explicou que agora serviços serão feitos em um local mais acessível.O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

De acordo com o órgão, a unidade conta com coleta biométrica, o que dispensa a necessidade de levar foto 3x4. No entanto, crianças de até 5 anos devem apresentar fotografia. Para solicitar o documento, é necessário apresentar CPF e certidão original ou cópia autenticada, conforme o estado civil: certidão de nascimento (solteiros), certidão de casamento (casados), certidão de casamento com averbação de divórcio (divorciados) ou certidão de casamento com averbação de viuvez (viúvos). Também é exigido comprovante de residência.