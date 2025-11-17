Dupla é presa em Cariacica por forjar furto de caminhão para receber seguro
Duas pessoas foram presas em flagrante no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na Grande Vitória, na última sexta-feira (14), suspeitas de forjar o furto de um caminhão para receber indevidamente o valor do seguro. Segundo a Polícia Civil, o proprietário do veículo, um homem de 42 anos, registrou um falso boletim de ocorrência um dia antes, alegando que o caminhão teria sido furtado em Jacaraípe, na Serra, mas após investigações o veículo foi localizado em Viana.
Com apoio de imagens de videomonitoramento, a polícia descobriu que um homem de 51 anos havia sido contratado pelo dono do caminhão para simular o crime. Ele foi preso e confessou participação, apontando ainda um terceiro envolvido, que não foi encontrado.
Os dois detidos foram autuados por estelionato e associação criminosa e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. A dupla não teve a identidade informada.