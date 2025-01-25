Dupla é presa com drogas, munição, arma e quase R$ 20 mil em Pinheiros

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão ocorreu durante uma operação. Com eles foram apreendidos: R$ 18.222,00 em espécie, 105 pinos de cocaína, 546 pedras de crack, 42 buchas de maconha, 318 gramas de maconha em tiras, balanças de precisão, um revólver calibre .32, munições e outros materiais.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a suspeita, de 33 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Nova Venécia, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP). O adolescente de 17 anos foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi encaminhado a uma unidade de internação.