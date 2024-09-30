Duas pessoas morrem em acidente de moto na BR 101 na Serra

Um acidente registrado por volta das 7h desta segunda-feira (30) matou duas pessoas em um trecho da BR 101 próximo ao bairro Nova Carapina, na Serra. As vítimas, um homem e uma mulher, estavam na mesma moto e seguiam sentido Serra Sede, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há informações sobre a identificação de quem estava na condução e na garupa, e nem detalhes sobre a dinâmica, mas a corporação disse que possivelmente o motociclista caiu com o veículo, uma Yamaha/YBR 125i Factor.
Logo após o acidente, equipes da Polícia Militar e da Eco101 – concessionária que administra a rodovia – foram ao local. Uma faixa chegou a ser interditada no sentido Fundão, desviando os veículos. Por volta das 10h30, não havia mais lentidão no fluxo de veículos.
A Polícia Científica informou que os corpos do homem e da mulher foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.