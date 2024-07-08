Detran-ES publica lista de 680 suplentes do programa CNH Social; veja nomes

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) publicou nesta segunda-feira (8) a lista de suplentes da 1ª fase do programa CNH Social. São 680 candidatos que devem realizar a matrícula on-line até o dia 17 de julho. Os nomes estão disponíveis no site do órgão. Confira a lista clicando aqui.
Aqueles que foram selecionados devem acessar a aba do programa “CNH Social” ou o banner disponível na página principal no site do Detran|ES e preencher o formulário para validar a matrícula. Após a realização da matrícula, o candidato deverá se dirigir até a autoescola indicada para realizar a abertura do processo de habilitação. A chamada única de suplentes visa o melhor aproveitamento de todas as vagas ofertadas pelo Governo do Estado.
Os candidatos são convocados em ordem de classificação para preencher as vagas não ocupadas pelos selecionados na primeira etapa do programa por descumprimento das normas estabelecidas para a realização do processo de Habilitação. O programa CNH Social terá, ainda em 2024, uma segunda fase de inscrições com mais 3.500 vagas. Os interessados que não se inscreveram ou não foram selecionados na 1ª fase devem ficar atentos aos canais de comunicação do Detran para acompanhar a divulgação das próximas vagas e efetuar a inscrição.
A seleção dos candidatos é realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, conforme os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.