Detran-ES publica lista de 680 suplentes do programa CNH Social; veja nomes

Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES no chamado CNH Social Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Aqueles que foram selecionados devem acessar a aba do programa “CNH Social” ou o banner disponível na página principal no site do Detran|ES e preencher o formulário para validar a matrícula. Após a realização da matrícula, o candidato deverá se dirigir até a autoescola indicada para realizar a abertura do processo de habilitação. A chamada única de suplentes visa o melhor aproveitamento de todas as vagas ofertadas pelo Governo do Estado.

Os candidatos são convocados em ordem de classificação para preencher as vagas não ocupadas pelos selecionados na primeira etapa do programa por descumprimento das normas estabelecidas para a realização do processo de Habilitação. O programa CNH Social terá, ainda em 2024, uma segunda fase de inscrições com mais 3.500 vagas. Os interessados que não se inscreveram ou não foram selecionados na 1ª fase devem ficar atentos aos canais de comunicação do Detran para acompanhar a divulgação das próximas vagas e efetuar a inscrição.